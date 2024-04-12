Россия произвела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты был осуществлён с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что запуск состоялся в рамках государственных испытаний, а также с целью подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет.
«Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности страны», - указали в военном ведомстве.
В министерстве также добавили, что все задачи пуска успешно выполнены.
Ранее первый замруководителя Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) США Фрэнк Роуз заявил, что Вашингтон не планирует возвращаться к ядерным испытаниям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru