Россия произвела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

В сообщении говорится, что запуск состоялся в рамках государственных испытаний, а также с целью подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет.

«Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности страны», - указали в военном ведомстве.

В министерстве также добавили, что все задачи пуска успешно выполнены.

Ранее первый замруководителя Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) США Фрэнк Роуз заявил, что Вашингтон не планирует возвращаться к ядерным испытаниям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

