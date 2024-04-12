Россия произвела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты был осуществлён с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что запуск состоялся в рамках государственных испытаний, а также с целью подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет.

«Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности страны», - указали в военном ведомстве.

В министерстве также добавили, что все задачи пуска успешно выполнены.

Ранее первый замруководителя Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) США Фрэнк Роуз заявил, что Вашингтон не планирует возвращаться к ядерным испытаниям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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