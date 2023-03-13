СМИ: Россия может нанести США серьезный ущерб в Арктике

Россия, усиливая военное присутствие в Арктике, будет иметь средства сдерживания Соединенных Штатов, а в случае противостояния сможет нанести Вашингтону серьезный ущерб. Об этом сообщило Bloomberg.

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Отмечается, что, если Россия хочет контролировать безопасность в Северной Европе и Арктике, ей нужно занимать хорошие военные позиции.

Ранее Military Times сообщило, что национальная гвардия Соединенных Штатов готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. Отмечалось, что американские военные готовы вступить в конфликт с российскими или китайскими силами в случае, если разгорится противостояние Пекина, Москвы и союзников Вашингтона по НАТО, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
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