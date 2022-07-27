Россия применила новый разведкомплекс на Украине

По данным источника агентства, комплексы позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в том числе позиций ПВО и РЛС. Разведкомплекс позволяет передавать информацию о военных объектах в режиме, приближенном к реальному времени.

Ранее российские воздушно-космические силы впервые применили на Украине новые высокоточные ракеты «305». Они используются для уничтожения особо важных военных объектов.

