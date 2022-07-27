Россия применила новый разведкомплекс на Украине

Воздушно-космические силы России приступили к применению нового разведовательного комплекса на базе бомбардировщика Су-34 на Украине, сообщает РИА Новости.

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По данным источника агентства, комплексы позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в том числе позиций ПВО и РЛС. Разведкомплекс позволяет передавать информацию о военных объектах в режиме, приближенном к реальному времени.

Ранее российские воздушно-космические силы впервые применили на Украине новые высокоточные ракеты «305». Они используются для уничтожения особо важных военных объектов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:УкраинаСу-34
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