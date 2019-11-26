Россия показала американцам ракетный комплекс «Авангард»

Показ был проведён на территории России в период с 24 по 26 ноября. Отмечается, что показ состоялся в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности ДСНВ.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что ракетный комплекс «Авангард» встанет на боевое дежурство уже в декабре.

Напомним, впервые вооружение было представлено президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному собранию в 2018 году, напоминает телеканал «360».



