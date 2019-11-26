Россия показала американцам ракетный комплекс «Авангард»

26 ноября 201916:49

Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком показала Россия американским инспекторам в рамках реализации Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет RT.

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Показ был проведён на территории России в период с 24 по 26 ноября. Отмечается, что показ состоялся в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности ДСНВ.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что ракетный комплекс «Авангард» встанет на боевое дежурство уже в декабре.

Напомним, впервые вооружение было представлено президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному собранию в 2018 году, напоминает телеканал «360».


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ФОТО: гиперзвуковая ракета "Авангард"
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