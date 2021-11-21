Россия планирует модернизировать более трети пунктов пропуска через границу

«В соответствии с поручением Совета безопасности РФ проведено комплексное обследование всех 313 действующих пунктов пропуска через государственную границу, результаты которого позволили сформировать объективную картину об их состоянии. К 2024 году предусматривается провести модернизацию более трети пунктов пропуска», - отметил Гребенкин.

В течение трех последних лет было построено 38 объектов пограничной инфраструктуры, включая инженерно-техническое оборудование различных участков государственной границы, реконструировано 28 пограничных пунктов пропуска.

Также замсекретаря Совбеза РФ рассказал о совершенствовании технического потенциала пограничных органов и оснащением современными техническими средствами вооружения. На участках границы на море и на суше используют радиолокационные станции, высокотехнологичные сигнализационные. Россия строит новые пограничные корабли и катера.

«Стали активно использоваться современные цифровые технологии. В частности, разработан и используется единый комплекс программных средств "Портал Морской порт", существенно повысивший уровень информационного взаимодействия в морских пунктах пропуска. Развернута и принята в эксплуатацию межведомственная автоматизированная система сбора, анализа и обмена информацией об обстановке в Арктическом регионе», - заявил представитель Совбеза.

Ранее президент Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел РФ заявил, что России не нужны конфликты на западных рубежах, однако страна будет реагировать на действия у своих государственных границ.