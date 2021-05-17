Россия названа «мировым танковым королем»

Как следует из материала, сравниться с РФ по числу танков не может ни одна страна мира. В стране насчитывается около 13 тысяч танков, многие из которых старше, чем их экипажи.

Отмечается, что к боевым действиям готовы несколько тысяч танков, а развертывание остальных потребует значительного количества времени.

От России в два раза отстает КНДР, в армии которой насчитается 6 тысяч 145 боевых машин. На третьем месте находятся США (6,1 тысячи танков).

Далее идут Индия и Сирия.

Ранее американский журнал The National Interest составил рейтинг самых мощных танков в мире. В список попал российский Т-14 «Армата», а также немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams и южнокорейский K2 Black Panther.

