Россия названа «мировым танковым королем»
В настоящее время Россия является «мировым танковым королем», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на американское издание 19FortyFive.
Как следует из материала, сравниться с РФ по числу танков не может ни одна страна мира. В стране насчитывается около 13 тысяч танков, многие из которых старше, чем их экипажи.
Отмечается, что к боевым действиям готовы несколько тысяч танков, а развертывание остальных потребует значительного количества времени.
От России в два раза отстает КНДР, в армии которой насчитается 6 тысяч 145 боевых машин. На третьем месте находятся США (6,1 тысячи танков).
Далее идут Индия и Сирия.
Ранее американский журнал The National Interest составил рейтинг самых мощных танков в мире. В список попал российский Т-14 «Армата», а также немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams и южнокорейский K2 Black Panther.
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