Вспыхнувший на репетиции парада в Уфе танк оказался частным

По данным ГУ МЧС по Башкирии, танк Т-26 загорелся из-за розлива топлива. Водитель смог потушить огонь самостоятельно. Спасатели, прибыв на место инцидента, пролили боевую машину для исключения распространения огня.

Ранее ряд Telegram-каналов разместили фото и видео воспламенившегося во время шествия в Уфе к 9 мая танка. Открытый огонь внутри машины заметен во время поворота.

Напомним, Т-26 принят на вооружение в СССР в 1931 году. Эта модель была наиболее распространена после Т-34.

