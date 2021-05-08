Вспыхнувший на репетиции парада в Уфе танк оказался частным
Советский танк Т-26, который загорелся во время репетиции парада в Уфе, находится в частной коллекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в уфимском гарнизоне.
«В столице Башкирии проводится торжественное шествие, организуемое местными органами власти. Танк Т-26 принадлежит одному из частных коллекционеров раритетной техники», - заявили в уфимском гарнизоне.
По данным ГУ МЧС по Башкирии, танк Т-26 загорелся из-за розлива топлива. Водитель смог потушить огонь самостоятельно. Спасатели, прибыв на место инцидента, пролили боевую машину для исключения распространения огня.
Ранее ряд Telegram-каналов разместили фото и видео воспламенившегося во время шествия в Уфе к 9 мая танка. Открытый огонь внутри машины заметен во время поворота.
Напомним, Т-26 принят на вооружение в СССР в 1931 году. Эта модель была наиболее распространена после Т-34.
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