В США заявили о неспособности России производить ракеты «Авангард»

В Американской разведывательной службе заявили, что Россия не сможет произвести больше 60 гиперзвуковых ракет «Авангард». По их словам, страна не обладает необходимыми объемами углеводородного волокна. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на телеканал CNBC, который привел данные доклада разведывательного управления США.

В докладе уточняется, что производство такого гиперзвукового оружия слишком дорогостоящее. Между тем в Вашингтоне предположили, что к будущему году «Авангарды» уже заступят на боевое дежурство, сообщает Ura.ru. Такое заявление объясняется тем, что проект стал для России приоритетным.

Ранее бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев рассказал НСН о подготовке С-500 к производству и постановке на вооружение.

