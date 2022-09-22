Россия, Иран и КНР осенью проведут морские учения в Индийском океане
Россия, КНР и Иран осенью проведут совместные учения ВМС в северной части акватории Индийского океана. Об этом сообщил начальник генштаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери, передает ТАСС.
«Пакистан, Оман и ряд других стран, вероятно, также примут участие в данных мероприятиях», — рассказал Багери в ходе пресс-конференции.
Он также напомнил, что Россия, Китай и Иран в январе 2022 года провели третьи совместные морские учения.
Ранее российские и китайские боевые корабли провели артиллерийские стрельбы на учениях «Восток-2022», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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