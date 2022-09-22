Россия, Иран и КНР осенью проведут морские учения в Индийском океане

Минобороны России подтвердило обмен пленными Песков рассказал, с чем связана частичная мобилизация Макрон считает, что необходимо сделать все для переговоров России и Украины Медведев заявил, что Россия выбрала свой путь и «обратной дороги нет» Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского