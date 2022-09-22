Россия, Иран и КНР осенью проведут морские учения в Индийском океане

Россия, КНР и Иран осенью проведут совместные учения ВМС в северной части акватории Индийского океана. Об этом сообщил начальник генштаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери, передает ТАСС.

«Пакистан, Оман и ряд других стран, вероятно, также примут участие в данных мероприятиях», — рассказал Багери в ходе пресс-конференции.

В новой Морской доктрине России обозначены угрозы нацбезопасности

Он также напомнил, что Россия, Китай и Иран в январе 2022 года провели третьи совместные морские учения.

Ранее российские и китайские боевые корабли провели артиллерийские стрельбы на учениях «Восток-2022», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12372742@egNews
ТЕГИ:ВМСИранКитайРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры