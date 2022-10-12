Россия, Иран и Китай проведут совместные учения в Индийском океане

Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения на севере Индийского океана, заявил главнокомандующий ВМС Ирана адмирал Шахрам Ирани, передает РИА Новости.

Точную дату учений он не назвал, но отметил, что это необходимо в целях создания стабильной безопасности.

Также, по его словам, в учениях примут участия и другие страны.