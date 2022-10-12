Россия, Иран и Китай проведут совместные учения в Индийском океане
Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения на севере Индийского океана, заявил главнокомандующий ВМС Ирана адмирал Шахрам Ирани, передает РИА Новости.
Точную дату учений он не назвал, но отметил, что это необходимо в целях создания стабильной безопасности.
Также, по его словам, в учениях примут участия и другие страны.
Россия может торговать с Ираном и странами Африки, используя инструменты клиринга, при таком способе можно обходить санкции при участии специальных клиринговых организаций, заявил ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро Высшего совета «Единой России» Денис Кравченко в разговоре с НСН.
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