Президент России дал старт учениям стратегического сдерживания

Маневры носят плановый характер, заявили в Минобороны. В учениях участвуют войска Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Учения сил стратегического сдерживания планировались ранее, чтобы проверить готовность органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей стратегических ракетоносцев и боевых кораблей к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, отмечают в военном ведомстве.

Сообщается, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко наблюдает за ходом учений из ситуационного центра.

Как отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН» военный историк Евгений Норин, сейчас нет никаких оснований говорить о том, что «завтра начнется военная операция против Украины». По его словам, западным СМИ для фейковых новостей о «войне» не важно, есть ли у границ Украины «войска или полтора пограничника».

