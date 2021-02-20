Россия готова продавать Су-57Э стратегическим партнерам
«Рособоронэкспорт» ведет консультации с рядом стран по продаже новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э.
Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев накануне оружейной выставки IDEX-2021. По его словам, Россия готова предложить Су-57Э своим стратегическим партнерам в случае их заинтересованности, передает РИА Новости.
Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
Превосходство российского истребителя над конкурентами состоит, по данным разработчиков, в сочетании высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, передает RT.
В прошлом году первая серийная машина была поставлена на вооружение Минобороны РФ.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН назвал преимущества и недостатки российских истребителей перед американскими.
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