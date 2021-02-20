Россия готова продавать Су-57Э стратегическим партнерам

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Превосходство российского истребителя над конкурентами состоит, по данным разработчиков, в сочетании высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, передает RT.

В прошлом году первая серийная машина была поставлена на вооружение Минобороны РФ.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН назвал преимущества и недостатки российских истребителей перед американскими.

