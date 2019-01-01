Россия готова поставлять Турции Су-35
Россия готова поставлять Турции истребители Су-35, если Анкара проявит интерес к приобретению, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщает ТАСС.
«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», — цитирует его РИА ФАН.
Напомним, что в минувшую пятницу, 12 июля стартовали поставки российских систем ПВО С-400 в Турцию. В понедельник, 15 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена завершить развертывание ЗРК С-400 к апрелю 2020 года.
Добавим, президент США Дональд Трамп заявил, что Турция не сможет больше принимать участие в программе создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за своего решения приобрести у России зенитно-ракетные системы С-400.
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