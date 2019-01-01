Россия готова поставлять Турции Су-35

Напомним, что в минувшую пятницу, 12 июля стартовали поставки российских систем ПВО С-400 в Турцию. В понедельник, 15 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена завершить развертывание ЗРК С-400 к апрелю 2020 года.

Добавим, президент США Дональд Трамп заявил, что Турция не сможет больше принимать участие в программе создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за своего решения приобрести у России зенитно-ракетные системы С-400.

