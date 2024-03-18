Российские средства ПВО сбили над Белгородской областью 11 снарядов РСЗО

Отмечается, что в период с 11:30 до 11:45 мск 18 марта над Белгородской областью были сбиты 11 снарядов РСЗО.

«В воздухе уничтожены восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и один реактивный снаряд РСЗО «Град», - уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Никольское снаряд ВСУ попал в частный жилой дом, в результате чего погибли подросток и мужчина, сообщает RT.

