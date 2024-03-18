Российские средства ПВО сбили над Белгородской областью 11 снарядов РСЗО
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку Вооружённых сил Украины атаковать объекты на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что в период с 11:30 до 11:45 мск 18 марта над Белгородской областью были сбиты 11 снарядов РСЗО.
«В воздухе уничтожены восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и один реактивный снаряд РСЗО «Град», - уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Никольское снаряд ВСУ попал в частный жилой дом, в результате чего погибли подросток и мужчина, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru