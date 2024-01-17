Российскую армию назвали самой боеспособной в мире
Российская армия, обладающая крупной группировкой, которая принимает участие в боевых действиях, сегодня самая боеспособная на планете. Об этом заявил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире радио Sputnik.
Говоря о рейтинге сильнейших мировых армий по версии Global Firepower Index 2024, в котором российская армия разместилась на второй строчке (сразу после армии США), он призвал разделять самые боеспособные и самые мощные армии для большей объективности. Кроме того, Михайлов заявил о том, что следует учитывать характер потенциального военного конфликта.
По мнению Михайлова, при российско-американском ядерном конфликте обе стороны окажутся в проигрыше, однако российские силы смогут нанести поражение раньше.
Если же речь идет о неядерном конфликте, то по итогам долгого анализа различных показателей лидерство все равно занимает российская армия: ее воюющая группировка составляет свыше 600 тысяч военнослужащих, российские войска в ходе ротации передают боевой опыт пополнению. Это длится на протяжении уже двух лет, уточнил Михайлов.
Ранее военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что контрнаступление российской армии летом 2024 года при условии качественной подготовки приведет к краху ВСУ.
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