Российский военнослужащий голыми руками сбил украинский беспилотник
Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видео, на котором российский военнослужащий голыми руками сбил украинский беспилотник.
На кадрах с камеры дрона видно, как он безуспешно попытался сбросить гранату. Российский солдат сделал вид, что получил ранение, а когда беспилотник снизился, чтобы убедиться в эффективности удара, поймал его.
Последнее, что сняла видеокамера, это форма с российским триколором.
Ранее российский военный в ходе специальной операции дважды отбросил в сторону брошенные с украинского беспилотника гранаты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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