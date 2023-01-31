Российский военнослужащий голыми руками сбил украинский беспилотник

На кадрах с камеры дрона видно, как он безуспешно попытался сбросить гранату. Российский солдат сделал вид, что получил ранение, а когда беспилотник снизился, чтобы убедиться в эффективности удара, поймал его.

Последнее, что сняла видеокамера, это форма с российским триколором.

Ранее российский военный в ходе специальной операции дважды отбросил в сторону брошенные с украинского беспилотника гранаты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

