Российские войска уничтожили в боях за Павловку до 1400 украинских военных

Вооружённые силы РФ уничтожили в боях за населённый пункт Павловка в Донецкой народной республике до 1400 военнослужащих ВСУ, сообщает пресс-службы Минобороны России.

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В сообщении говорится, что также украинская сторона потеряла два самолета Су-25, вертолёт Ми-8, 12 танков, 27 БМП, до 30 других боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, более 25 автомобилей различного назначения, 28 беспилотников.

В российском военном ведомстве добавили, что ВС РФ продолжают наступательные действия.

Ранее военный историк Дмитрий Болтенков заявил, что ВСУ создали в Павловке и рядом с ней два десятка сильных опорных пунктов, каждый из которых пришлось зачищать с упорными боями, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФРоссияСпецоперация
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