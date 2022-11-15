Российские войска уничтожили в боях за Павловку до 1400 украинских военных

В сообщении говорится, что также украинская сторона потеряла два самолета Су-25, вертолёт Ми-8, 12 танков, 27 БМП, до 30 других боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, более 25 автомобилей различного назначения, 28 беспилотников.

В российском военном ведомстве добавили, что ВС РФ продолжают наступательные действия.

Ранее военный историк Дмитрий Болтенков заявил, что ВСУ создали в Павловке и рядом с ней два десятка сильных опорных пунктов, каждый из которых пришлось зачищать с упорными боями, пишут «Известия».

