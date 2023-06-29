Российский танк поразил БМП Bradley ВСУ с дистанции 9,5 км
Экипаж танка Т-80БВМ поразил бронетехнику ВСУ с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километра на Купянском направлении. Кадры работы военных опубликовало Минобороны.
Как отметил наводчик-оператор танка с позывным «Маэстро», выполнявший задачу, ее целью была боевая машина пехоты Bradley, сообщает РЕН ТВ.
«Обычная работа с закрытой огневой позиции – дальность до той цели была порядка 9,5 километров, я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена», — поделился боец.
На кадрах видно, как Т-80 выдвигается в нужный район, занимает огневую позицию, готовится и ведет огонь по цели, корректирует удар, контролирует поражение противника и покидает позицию, чтобы уйти из-под контрбатарейного огня. В Минобороны уточнили, что российские военные поражают цели на значительном удалении и вне прямой видимости по координатам, полученным с помощью беспилотников, пишет Ura.ru.
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