Российский танк поразил БМП Bradley ВСУ с дистанции 9,5 км

Как отметил наводчик-оператор танка с позывным «Маэстро», выполнявший задачу, ее целью была боевая машина пехоты Bradley, сообщает РЕН ТВ.

«Обычная работа с закрытой огневой позиции – дальность до той цели была порядка 9,5 километров, я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена», — поделился боец.

На кадрах видно, как Т-80 выдвигается в нужный район, занимает огневую позицию, готовится и ведет огонь по цели, корректирует удар, контролирует поражение противника и покидает позицию, чтобы уйти из-под контрбатарейного огня. В Минобороны уточнили, что российские военные поражают цели на значительном удалении и вне прямой видимости по координатам, полученным с помощью беспилотников, пишет Ura.ru.

