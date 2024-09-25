Российский Су-34 уничтожил живую силу и технику ВСУ в курском приграничье
Живая сила и техника Вооружённых сил Украины были уничтожены в курском приграничье. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар по целям модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
«Получив подтверждение об уничтожении живой силы и военной техники ВСУ, лётчики благополучно вернулись на аэродром вылета», - заключили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинская армия трижды безуспешно попыталась прорваться через российско-украинскую границу в направлении населённого пункта Новый Путь (Курская область), сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru