Российский разведывательный корабль отбил атаку беспилотников в водах Турции

Средний разведывательный корабль Черноморского флота России проекта 18280 «Иван Хурс» отразил атаку беспилотных катеров в водах Турции, сообщает Минобороны РФ.

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Судно обеспечивает безопасность газопроводов «Турецкого потока» и «Голубого потока».

Сообщается, что все катеры были уничтожены огнем из штатного вооружения «Ивана Хурса» в 140 километрах от к северо-востоку от Босфора.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиЧерноморский Флот РФ

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