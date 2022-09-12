Минобороны РФ объявило о ликвидации склада ВСУ с 45 тыс. тонн боеприпасов
Склад вооруженных сил Украины ликвидирован в Николаевской области в результате удара со стороны российских войск в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов располагался в районе населенного пункта Вознесенск.
По словам Конашенкова, воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по расположению подразделений и резервам ВСУ в Харьковской области. Так, в районах городов Купянск и Изюм удары пришлись по позициям добровольческого формирования «Кракен» и ещё двух бригад ВСУ. Противник потерял до 250 бойцов убитыми и более 20 единиц боевой техники.
На Николаево-Криворожском направлении удары наносились в районах населённых пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области, приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН» данные Минобороны РФ. Всего за последние сутки на данном операционном направлении украинская сторона потерял более трёхсот человек убитыми и до тысячи раненых военнослужащих.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+46 488 / сут.
Умерли
385 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+35 660 / сут.
- Патрушев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты
- Путин заявил, что почти 234 тысячи работников в РФ находятся в простое
- Глава МАГАТЭ обсуждает с РФ и Украиной создание охранной зоны вокруг ЗАЭС
- Кадыров пообещал украинским военным «интересный сюрприз»
- В Харькове отключены свет и электричество, встало метро. Видео
- Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации
- Общественники призвали засудить «Шнура-хайпожора» и «отправить на фронт»
- Собчак прокомментировала проверку полицией одного из её каналов
- Ракова: продлить выписанный рецепт и узнать об итогах онкоконсилиума теперь можно дистанционно
- Минобороны РФ объявило о ликвидации склада ВСУ с 45 тыс. тонн боеприпасов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru