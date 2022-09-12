Минобороны РФ объявило о ликвидации склада ВСУ с 45 тыс. тонн боеприпасов

Склад вооруженных сил Украины ликвидирован в Николаевской области в результате удара со стороны российских войск в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов располагался в районе населенного пункта Вознесенск.

По словам Конашенкова, воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по расположению подразделений и резервам ВСУ в Харьковской области. Так, в районах городов Купянск и Изюм удары пришлись по позициям добровольческого формирования «Кракен» и ещё двух бригад ВСУ. Противник потерял до 250 бойцов убитыми и более 20 единиц боевой техники.

На Николаево-Криворожском направлении удары наносились в районах населённых пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области, приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН» данные Минобороны РФ. Всего за последние сутки на данном операционном направлении украинская сторона потерял более трёхсот человек убитыми и до тысячи раненых военнослужащих.

