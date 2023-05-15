Зеленский: Украине нужно еще время для контрнаступления
15 мая 202318:47
Украине нужно еще время для контрнаступления, заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова приводит РИА Новости.
«Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время», - сказал украинский лидер во время визита в Великобританию.
Он пояснил, что Киев может начать контрнаступление уже сейчас, но потеряет много живой силы.
Ранее британский генерал в отставке Ричард Ширрефф заявил, что Киеву для достижения целей может не хватит одного контрнаступления, на это могут уйти месяцы и даже годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru