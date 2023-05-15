Зеленский: Украине нужно еще время для контрнаступления

Украине нужно еще время для контрнаступления, заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время», - сказал украинский лидер во время визита в Великобританию.

Он пояснил, что Киев может начать контрнаступление уже сейчас, но потеряет много живой силы.

Ранее британский генерал в отставке Ричард Ширрефф заявил, что Киеву для достижения целей может не хватит одного контрнаступления, на это могут уйти месяцы и даже годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

