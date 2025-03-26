Российский командир: ВСУ бежали от российских десантников после операции «Поток»

Солдаты Вооруженных сил Украины бежали от российских десантников, которые зашли к ним в тыл в результате операции «Поток» в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Север».

Копию трубы из операции «Поток» установили перед храмом в Екатеринбурге

По его словам, сильных сопротивлений со стороны противника не было. Также был взят в плен украинский военный, который заявил, что он связист и обладает важной информацией.

Командир указал, что основные боевые столкновения шли в районе железнодорожного вокзала, откуда противника выбивали около суток.

Ранее начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что операция по проходу военных России по трубе к Судже стала неожиданной для Вооруженных сил Украины. 600 штурмовиков преодолели внутри трубы расстояние около 15 километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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