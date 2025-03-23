Копию трубы из операции «Поток» установили перед храмом в Екатеринбурге
Во дворе Храма на Крови в Екатеринбурге установили копию трубы из газопровода, по которой российские военные пробрались в Суджу.
Этот 16-метровый макет части газопровода Уренгой — Помары — Ужгород станет главным экспонатом выставки в память об операции «Поток».
«Участок трубы протяженности 16 метров привезен в Храм на Крови. Диаметр установленной трубы в точности соответствует диаметру потока, обеспечившего нашим воинам героическую победу», - говорится в сообщении храма в ВК.
Отмечается, что в открытии экспозиции 25 марта примут участие детские молодежные патриотические организации, казачьи кадетские классы и молодежные казачьи организации, курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища, образовательные учреждения, «Братство православных следопытов», отряд «Каравелла», народные творческие коллективы, учащиеся школ, СУЗов и ВУЗов», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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