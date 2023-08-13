СМИ: Су-57 показали эффективность на Украине

Речь идет о воздушных боях и при выполнении задач по выведению из строя систем противоракетной обороны Украины. Главное преимущество заключается в том, что самолеты прошли более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем американские или китайские аналоги. По словам экспертов, Су-57 доказали, что способны на практике выполнять сложные задачи.

Ранее в России создали новые ракеты для Су-57, опережающие разработки США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

