В России создали новые ракеты для Су-57, опережающие разработки США

«В России разработки ракет "воздух-воздух" пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет», — указано в статье.

Разработка и испытания отечественной ракеты «воздух-воздух» пятого поколения были проведены в кратчайшие сроки, пишет RT. Стартовала стадия принятия снарядов на вооружение. Как уточнили разработчики, РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках Су-57.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости рассказал, что в РВВ-МД2 впервые в ракетах малой дальности была применена инерциальная система управления. Она предназначена для управления снарядом и стабилизации в автономном полете. Кроме того, ракету оснастили линией радиокоррекции для уточнения координат цели с борта самолета. Снаряд может поражать цели на всех ракурсах, пишет Ura.ru.

