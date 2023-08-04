В России создали новые ракеты для Су-57, опережающие разработки США
Ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 создали для российских истребителей Су-57. Об этом сообщили представители компании-разработчика Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» в материале для журнала «Арсенал Отечества».
«В России разработки ракет "воздух-воздух" пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет», — указано в статье.
Разработка и испытания отечественной ракеты «воздух-воздух» пятого поколения были проведены в кратчайшие сроки, пишет RT. Стартовала стадия принятия снарядов на вооружение. Как уточнили разработчики, РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках Су-57.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости рассказал, что в РВВ-МД2 впервые в ракетах малой дальности была применена инерциальная система управления. Она предназначена для управления снарядом и стабилизации в автономном полете. Кроме того, ракету оснастили линией радиокоррекции для уточнения координат цели с борта самолета. Снаряд может поражать цели на всех ракурсах, пишет Ura.ru.
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