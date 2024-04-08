Российский «Град» уничтожил обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир»

Российские военные уничтожили украинскую реактивную систему залпового огня «Вампир», которая обстреливала Белгородскую область, и боекомплект к ней. Об этом сообщило Минобороны.

Минобороны РФ: Военные уничтожили цех производства и обслуживания БПЛА ВСУ

Удар был нанесен расчетом РСЗО «Град» группировки прикрытия госграницы.

«Расчет... уничтожил... РСЗО "Вампир", которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области», — отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что система противника находилась в заболоченной и труднопроходимой местности на расстоянии предельной дальности стрельбы для РСЗО «Град».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ уничтожили склад с безэкипажными катерами, переданными Украине странами НАТО, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьВооруженные Силы РФМинобороны

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