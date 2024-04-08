Российский «Град» уничтожил обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир»
Российские военные уничтожили украинскую реактивную систему залпового огня «Вампир», которая обстреливала Белгородскую область, и боекомплект к ней. Об этом сообщило Минобороны.
Удар был нанесен расчетом РСЗО «Град» группировки прикрытия госграницы.
«Расчет... уничтожил... РСЗО "Вампир", которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области», — отметили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что система противника находилась в заболоченной и труднопроходимой местности на расстоянии предельной дальности стрельбы для РСЗО «Град».
Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ уничтожили склад с безэкипажными катерами, переданными Украине странами НАТО, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Орске начала выходить из берегов река Елшанка
- В мэрии Оренбурга заявили о росте уровня воды в реке Урал до 872 сантиметров
- Власти заявили о повреждении логистически-транспортного объекта в Одесской области
- Под Курском на бывшем спиртзаводе произошел пожар после атаки дрона ВСУ
- «Летучий корабль» стал лидером проката в России третий уикенд подряд
- СМИ: В Тверской области задержали подозреваемого в нападении на полицейских
- Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма захотела служить в зоне СВО
- Два человека погибли в ДТП с автобусом в Самарской области
- Российский «Град» уничтожил обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир»
- МАГАТЭ: Повреждения на ЗАЭС после атак не угрожают ядерной безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru