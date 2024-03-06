Российский дрон-камикадзе уничтожил станцию Starlink в зоне СВО

Стационарный модуль связи системы Starlink в зоне специальной военной операции был уничтожен российским дроном-камикадзе. Об этом рассказал командир расчета БПЛА с позывным «Топаз» в беседе с РИА Новости.

Сальдо сообщил об уничтожении терминала Starlink под Херсоном

По словам военного, российский разведывательный беспилотник обнаружил станцию Starlink, замаскированную на одной из украинских позиций. Разведка передала эти данные расчету FPV-дронов.

«Ребята оперативно приняли ориентировку, подняли птичку и успешно отработали по цели. Несмотря на действия РЭБ противника, цель была успешно поражена», — отметил собеседник агентства.

Уничтожение модуля связи подтвердили кадры объективного контроля. Известно, что российские военные применили отечественный беспилотник-камикадзе FDD с рамой 9 дюймов и боевой частью ПГ-7.

Ранее бойцы РФ уничтожили на границе Херсонской области американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотники

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