Российский дрон-камикадзе уничтожил станцию Starlink в зоне СВО

По словам военного, российский разведывательный беспилотник обнаружил станцию Starlink, замаскированную на одной из украинских позиций. Разведка передала эти данные расчету FPV-дронов.

«Ребята оперативно приняли ориентировку, подняли птичку и успешно отработали по цели. Несмотря на действия РЭБ противника, цель была успешно поражена», — отметил собеседник агентства.

Уничтожение модуля связи подтвердили кадры объективного контроля. Известно, что российские военные применили отечественный беспилотник-камикадзе FDD с рамой 9 дюймов и боевой частью ПГ-7.

Ранее бойцы РФ уничтожили на границе Херсонской области американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, напоминает телеканал «360».

