Российский дрон-камикадзе уничтожил станцию Starlink в зоне СВО
Стационарный модуль связи системы Starlink в зоне специальной военной операции был уничтожен российским дроном-камикадзе. Об этом рассказал командир расчета БПЛА с позывным «Топаз» в беседе с РИА Новости.
По словам военного, российский разведывательный беспилотник обнаружил станцию Starlink, замаскированную на одной из украинских позиций. Разведка передала эти данные расчету FPV-дронов.
«Ребята оперативно приняли ориентировку, подняли птичку и успешно отработали по цели. Несмотря на действия РЭБ противника, цель была успешно поражена», — отметил собеседник агентства.
Уничтожение модуля связи подтвердили кадры объективного контроля. Известно, что российские военные применили отечественный беспилотник-камикадзе FDD с рамой 9 дюймов и боевой частью ПГ-7.
Ранее бойцы РФ уничтожили на границе Херсонской области американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При пожаре в частном пансионате в Воронеже спасли 52 человека
- «Руспродсоюз»: Шоколадные конфеты подорожали на 3%
- Губернатор: В Воронежской области сбили беспилотник ВСУ
- Глава Тувы сообщил о 18 госпитализированных после ЧП на Шагонарской ТЭЦ
- Российский дрон-камикадзе уничтожил станцию Starlink в зоне СВО
- СМИ: на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел взрыв
- МИД Германии: поставки Taurus Украине сделали бы Берлин стороной конфликта
- МИД Венгрии: Орбан обсудит с Трампом вопрос установления мира на Украине
- Штрафы за авиадебоширство могут увеличить вдвое
- МИД Франции: в Европе сомневаются в оказании длительной помощи Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru