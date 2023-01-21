Российский дипломат объяснил отказ ФРГ от поставок Leopard «чувством исторической вины»

«Видимо, у немцев все-таки осталось чувство исторической вины перед нашим народом — когда немецкие танки убивали русских людей. Наверное, совесть у них окончательно не исчезла», — сделал вывод Орджоникидзе.

По его мнению, граждане ФРГ выступают «против того, чтобы немецкие танки убивали граждан России».

Он также обратил внимание на позицию немецкого парламента, депутаты которого выступили против поставок высказался против поставок танков Leopard Киеву, пишет Газета.ru.



«Правительство, конечно, может не учитывать мнение парламента, но это пойдет наперекор мнению избранных народом депутатов», — подчеркнул экс-дипломат.

При этом Орджоникидзе не стал исключать, что Польша решит передать Украине танки Leopard, не беря в расчет мнение Германии.

Ранее в Минобороны Германии сообщили, что решение о передаче Киеву танков Leopard 2 пока не принято. Берлин не желает направлять технику украинским военным без аналогичного решения со стороны США и отправки ими американских танков Abrams.

