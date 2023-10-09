Российский боец «Медведь»: ВСУ готовят Купянск к обороне

По словам военного, силы украинских войск иссякли.

«Летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне», — рассказал собеседник агентства.

Как отметил «Медведь», в этом районе нет мирного населения, и ВСУ оборудовали в жилых домах наблюдательные посты и места взлета беспилотников. По словам военного, противник пытается строить укрепления, пишет RT. Однако большую часть сооружений ВСУ уничтожают российские авиация, артиллерия и системы залпового огня.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные пытаются создать сплошную линию обороны на Купянском направлении, напоминает телеканал «360».

