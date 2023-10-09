Российский боец «Медведь»: ВСУ готовят Купянск к обороне

Командование ВСУ готовит город Купянск к обороне. Об этом заявил командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным «Медведь» в беседе с РИА Новости.

Минобороны: ВС РФ отразили девять контратак ВСУ на купянском направлении

По словам военного, силы украинских войск иссякли.

«Летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне», — рассказал собеседник агентства.

Как отметил «Медведь», в этом районе нет мирного населения, и ВСУ оборудовали в жилых домах наблюдательные посты и места взлета беспилотников. По словам военного, противник пытается строить укрепления, пишет RT. Однако большую часть сооружений ВСУ уничтожают российские авиация, артиллерия и системы залпового огня.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные пытаются создать сплошную линию обороны на Купянском направлении, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РегионыВСУВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры