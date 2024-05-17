Российские войска за неделю нанесли 28 групповых ударов по объектам ВСУ
Вооруженные Силы России за период с 11 по 17 мая нанесли по объектам украинской армии 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что в результате были поражены командные пункты и объекты военной аэродромной инфраструктуры, а также средства ПВО и арсеналы.
Кроме того, удары наносились по базам горючего, цехам по производству и местам хранения безэкипажных катеров и ударных дронов.
«Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников», - заключили в оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что командный пункт бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) был уничтожен в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru