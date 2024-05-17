Российские войска за неделю нанесли 28 групповых ударов по объектам ВСУ

В сообщении говорится, что в результате были поражены командные пункты и объекты военной аэродромной инфраструктуры, а также средства ПВО и арсеналы.

Кроме того, удары наносились по базам горючего, цехам по производству и местам хранения безэкипажных катеров и ударных дронов.

«Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников», - заключили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что командный пункт бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) был уничтожен в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

