Российские войска взяли под контроль село Ивановка в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Ивановка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщени говорится, что в районах населённых пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка ДНР российские войска нанесли поражение подразделениям 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины, а также 109-й бригады теробороны и 111-й бригады нацгвардии.

«Отражены семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии», - указали в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении над российскими регионами 117 дронов ВСУ и четырёх ракет «Точка-У», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВСУМинобороны РФ

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