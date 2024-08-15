Российские войска взяли под контроль село Ивановка в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Ивановка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщени говорится, что в районах населённых пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка ДНР российские войска нанесли поражение подразделениям 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины, а также 109-й бригады теробороны и 111-й бригады нацгвардии.
«Отражены семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии», - указали в ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении над российскими регионами 117 дронов ВСУ и четырёх ракет «Точка-У», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru