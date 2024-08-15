Алаудинов: Мартыновка в Курской области зачищена от ВСУ

Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов.

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Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил о том, что украинскую ракету сбили над Льговом Курской области. В результате падения обломков пострадали двое мирных жителей.

Ранее ВСУ сбросили взрывные устройства на территории неработающего предприятия в Льгове, возникшее возгорание оперативно потушили, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаВСУ

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