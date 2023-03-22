Шойгу заявил, что ВВО в 2023 году улучшит развертывание

Он отметил, что работа всех органов управления должна быть сосредоточена на обеспечении подразделений в зоне спецоперации на Украине, а также на нейтрализации угроз военной безопасности на восточном стратегическом направлении.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что российскими ВКС за время проведения специальной военной операции было совершено свыше 140 тысяч боевых вылетов. Выступая на заседании Коллегии военного ведомства, он отметил, что результатом этих действий стало уничтожение более 20 тысяч объектов ВСУ, сообщает НСН.

