Российские войска уничтожили в Соледаре более 700 украинских военных

В сообщении говорится, что также было уничтожено свыше 300 единиц вооружения.

«Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ», - отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара обеспечил «комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий».

Ранее житель Соледара в ДНР рассказал об огромных украинских потерях в городе, сообщает RT.

