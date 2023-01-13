Российские войска уничтожили в Соледаре более 700 украинских военных
Потери украинских войск в районе Соледара превысили 700 человек, сообщает пресс-служба Минобороны.
В сообщении говорится, что также было уничтожено свыше 300 единиц вооружения.
«Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ», - отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара обеспечил «комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий».
Ранее житель Соледара в ДНР рассказал об огромных украинских потерях в городе, сообщает RT.
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