Минобороны: Украинская ДРГ была уничтожена в Лукашовке
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) была уничтожена в северной части Лукашовки, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В сообщении говорится, что группировка прикрытия госграницы обнаружила ДРГ на территории противника. Отмечается, что диверсанты намеревались на боевой машине пехоты (БМП) выдвинуться к границе России «с целью очередной провокации».
«Оператор российского FPV-дрона нанёс удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до восьми человек убитыми и ранеными», - указали в оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные пресекли попытки проникновения на территорию России украинских диверсантов со стороны Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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