Минобороны: Украинская ДРГ была уничтожена в Лукашовке

В сообщении говорится, что группировка прикрытия госграницы обнаружила ДРГ на территории противника. Отмечается, что диверсанты намеревались на боевой машине пехоты (БМП) выдвинуться к границе России «с целью очередной провокации».

«Оператор российского FPV-дрона нанёс удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до восьми человек убитыми и ранеными», - указали в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные пресекли попытки проникновения на территорию России украинских диверсантов со стороны Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».