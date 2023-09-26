Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Более 325 тыс. человек приняты по контракту в армию РФ начала года

Россия передала Канаде ноту протеста из-за чествования украинского нациста в парламенте

Глава Ливийской национальной армии Хафтар неожиданно прибыл в Москву

Глава Якутии вступился за местный фильм с переодетым в женщину мужчиной

Первый снег в центре РФ прогнозируется в середине октября