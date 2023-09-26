Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Киселёвка в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Минобороны: ВС России поразили пункты дислокации наемников и диверсантов ВСУ

В сообщении говорится, что высокоточным ударом были уничтожены более трёх тысяч тонн боеприпасов противника.

«25 сентября... нанесён высокоточный удар по объединенному складу... В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трёх тысяч тонн боеприпасов различного калибра», - уточнили в военном ведомстве.

Ранее российские военные нанесли удар по скоплению живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) близ Серебрянского лесничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: vk.com
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияРакетный УдарВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры