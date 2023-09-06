Российские войска ударили по боевикам «Азова» в районе Серебрянского лесничества
Российские военные ударили по боевикам бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и штурмовикам 67-й бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.
«Нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ... и 12-й бригады специального назначения "Азов"», — указал офицер.
По украинским военным ударили авиация и артиллерия. Противник потерял до 30 человек, пишет RT.
Также в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении группировка «Центр» сорвала две попытки атаки украинских 21-й и 63-й механизированных бригад.
Кроме того, экипажи бомбардировщиков Су-34 ударили по командно-наблюдательному пункту и двум местам временной дислокации ВСУ в районах Кировска и Серебрянки, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru