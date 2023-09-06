Российские войска ударили по боевикам «Азова» в районе Серебрянского лесничества

«Нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ... и 12-й бригады специального назначения "Азов"», — указал офицер.

По украинским военным ударили авиация и артиллерия. Противник потерял до 30 человек, пишет RT.

Также в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении группировка «Центр» сорвала две попытки атаки украинских 21-й и 63-й механизированных бригад.

Кроме того, экипажи бомбардировщиков Су-34 ударили по командно-наблюдательному пункту и двум местам временной дислокации ВСУ в районах Кировска и Серебрянки, отмечает телеканал «360».

