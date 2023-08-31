Группировка «Центр» отразила атаку «Азова» на Краснолиманском направлении

Силы российской группировки войск «Центр» отразили атаки штурмовых групп ВСУ, в том числе бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает РИА Новости.

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Российские военные действовали в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества, указывает Ura.ru.

«Ударами авиации, огнем артиллерии отражены атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады ... "Азов"», — рассказал руководитель пресс-центра.

В результате были ликвидированы более 60 бойцов противника, боевая машина пехоты, боевая бронемашина и два пикапа. Кроме того, российские военные сбили два беспилотника «Лелека-100», вскрыли и подавили около 30 артиллерийских позиций ВСУ, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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