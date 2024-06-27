Российские войска ударили по аэродромам ВСУ для иностранных самолетов

В сообщении говорится, что для удара Вооружённые силы РФ использовали высокоточное оружие большой дальности морского базирования и беспилотники, а также гиперзвуковую ракету «Кинжал».

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - заключили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29, сообщает RT.

