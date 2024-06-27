Российские войска ударили по аэродромам ВСУ для иностранных самолетов
Российские войска нанесли групповой удар по украинским аэродромам, где Киев планировал разместить военные самолёты западных стран. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что для удара Вооружённые силы РФ использовали высокоточное оружие большой дальности морского базирования и беспилотники, а также гиперзвуковую ракету «Кинжал».
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - заключили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru