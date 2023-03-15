Российские военные частично взяли под контроль промзону на Купянском направлении

Российские штурмовые группы взяли под свой контроль часть промзоны на Купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил РФ Сергей Зыбинский.

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«Подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп ... взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами», — цитирует Зыбинского РИА Новости.

Кроме того, в районе Синьковки мотострелковые подразделения уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, действовавшую в составе 14-й отдельной механизированной бригады. Также российским военным удалось сорвать две попытки переброски резервов противника, пишет Газета.ру.

Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки украинские войска потеряли до 75 человек в ходе боев на Купянском направлении, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперация
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