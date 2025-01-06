Рогов: Киев готовит провокацию против России
Украина планирует провокацию в отношении российских регионов. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
«Поступает оперативная информация, что киевский режим готовит кровавую провокацию в отношении регионов России», — отметил собеседник агентства.
По словам Рогова, Украина может предпринять такие действия в канун заседания контактной группы по поддержке Киева на немецкой базе Рамштайн, запланированного на 7 января, либо в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Как отметил эксперт, украинская сторона намерена «заполучить улучшение своих переговорных позиций», получить военную и финансовую помощь. Рогов предупредил, что ВСУ могут попытаться пойти в наступление на одном из участков.
Ранее СМИ сообщили, что украинские силы перешли в наступление в Большесолдатском районе Курской области. Армия России применяет все средства поражения для противодействия ВСУ, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru