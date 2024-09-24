Российские войска поразили завод, производивший двигатели для самолетов ВСУ

Российские войска нанесли поражение предприятию украинского оборонно-промышленного комплекса, которое выпускало газотурбинные двигатели для боевых самолётов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Над Белгородской, Курской и Брянской областями уничтожили 13 дронов ВСУ

Также удар был нанесён по обеспечивавшим работу завода объектам энергетической отрасли, инфраструктуре военного аэродрома, двум цехам производства и пункту сборки БПЛА.

Кроме того, были поражены склад горюче-смазочных материалов, техника и скопления живой силы ВСУ в 149 районах.

Отмечается, что для нанесения удара использовались оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Ранее в Минобороны заявили, что в Сумской области российские военные уничтожили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» установку ВСУ реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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