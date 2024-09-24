Над Белгородской, Курской и Брянской областями уничтожили 13 дронов ВСУ
24 сентября 202407:35
Тринадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над тремя регионами России, передает Минобороны.
Попытку киевского режима совершить террористическую атаку по территории страны пресекли минувшей ночью.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 13... аппаратов: шесть БПЛА над территорией Белгородской области, шесть над территорией Курской и один над территорией Брянской области», — указали в военном ведомстве.
Ранее силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru