Над Белгородской, Курской и Брянской областями уничтожили 13 дронов ВСУ

Тринадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над тремя регионами России, передает Минобороны.

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку по территории страны пресекли минувшей ночью.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 13... аппаратов: шесть БПЛА над территорией Белгородской области, шесть над территорией Курской и один над территорией Брянской области», — указали в военном ведомстве.

Ранее силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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