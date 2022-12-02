Российские войска поразили пункт дислокации наёмников в Часовом Яре в ДНР

Российские войска нанесли поражение семи пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что удары были нанесены «оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией».

«Поражены семь пунктов управления противника в районах населённых пунктов Синьковка, Кругляковка Харьковской области, Диброва, Водяное, Пречистовка, Константиновка Донецкой народной республики и Щербаки Запорожской области», - сказал он.

Конашенков добавил, что также были поражены «78 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 184 районах, и пункт временной дислокации иностранных наёмников в населённом пункте Часов Яр в ДНР».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что с начала спецоперации были уничтожены более 500 самолётов и вертолётов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФВСУИгорь КонашенковМинобороны РФ
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