Российские войска отразили девять атак ВСУ на двух направлениях

Отмечается, что российские Су-34 применили в районе Красного Лимана, Новолюбовки, Тернов и Торской управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения. Силы РФ нанесли удары по пункту управления, командно-наблюдательному пункту и двум складам с боеприпасами ВСУ, пишет «Свободная пресса».

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей подразделения группировки "Центр" отразили девять попыток атаки противника. Уничтожены две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, пять автомобилей типа "пикап", орудие Д-30, три миномета», — сообщил Савчук.

Начальник пресс-центра добавил, что восемь бойцов Нацгвардии Украины сдались в плен. Кроме того, системы противовоздушной обороны сбили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, отмечает телеканал «360».

