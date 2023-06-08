Российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ночью 8 июня Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении, сообщает РИА Новости.
По его словам, в атаку были брошены силы украинской 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник
Министр отметил, что противник был своевременно обнаружен, после чего по нему силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами был нанесён превентивный удар.
«Украинские потери в результате двухчасового боя составили 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек», - заключил Шойгу.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытаются найти уязвимости и прорвать оборону Артёмовска, однако ситуация находится под контролем российских сил, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru