Российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

По его словам, в атаку были брошены силы украинской 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник

Министр отметил, что противник был своевременно обнаружен, после чего по нему силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами был нанесён превентивный удар.

«Украинские потери в результате двухчасового боя составили 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек», - заключил Шойгу.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытаются найти уязвимости и прорвать оборону Артёмовска, однако ситуация находится под контролем российских сил, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

