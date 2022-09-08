Российские войска отбили попытку ВСУ взять в кольцо Балаклею
Украинские войска попытались взять в кольцо город Балаклея в Харьковской области, однако были отброшены. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.
По словам чиновника, город остается под контролем российских военных.
«Вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо. Тем не менее у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, и затем они были снова отброшены <...>. Город находится под нашим контролем», — цитирует Ганчева ТАСС.
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