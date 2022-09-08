Российские войска отбили попытку ВСУ взять в кольцо Балаклею

По словам чиновника, город остается под контролем российских военных.

«Вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо. Тем не менее у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, и затем они были снова отброшены <...>. Город находится под нашим контролем», — цитирует Ганчева ТАСС.

