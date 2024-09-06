Российские войска освободили Журавку и Карловку в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» за период с 31 августа по 6 сентября 2024 года освободили в Донецкой народной республике населенные пункты Заветное и Журавка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что «в результате активных и решительных действий» в республике также были освобождены Кирово, Птичье, Скучное и Карловка.

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Пречистовка в ДНР», - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что ПВО РФ сбила за неделю семь ракет ATACMS, которые были переданы ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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