Российские войска освободили Журавку и Карловку в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» за период с 31 августа по 6 сентября 2024 года освободили в Донецкой народной республике населенные пункты Заветное и Журавка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что «в результате активных и решительных действий» в республике также были освобождены Кирово, Птичье, Скучное и Карловка.
«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Пречистовка в ДНР», - добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили, что ПВО РФ сбила за неделю семь ракет ATACMS, которые были переданы ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru