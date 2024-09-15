Российские войска освободили село Борки в Курской области
15 сентября 202418:34
Российские силы зачистили населенный пункт Борки в Курской области от подразделений ВСУ, написал в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, населенный пункт зачистили бойцы подразделения «Арбат» и 810-й бригады. Солдаты противника взяты в плен.
Он поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта. К посту Алаудинов приложил видео зачистки Борок.
Ранее Алаудинов заявил, что пленные рассказывают о «полной дезорганизации» в рядах ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru