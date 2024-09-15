Российские войска освободили село Борки в Курской области

По его словам, населенный пункт зачистили бойцы подразделения «Арбат» и 810-й бригады. Солдаты противника взяты в плен.

Он поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта. К посту Алаудинов приложил видео зачистки Борок.

Ранее Алаудинов заявил, что пленные рассказывают о «полной дезорганизации» в рядах ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

