Российские войска освободили село Борки в Курской области

Российские силы зачистили населенный пункт Борки в Курской области от подразделений ВСУ, написал в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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По его словам, населенный пункт зачистили бойцы подразделения «Арбат» и 810-й бригады. Солдаты противника взяты в плен.

Он поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта. К посту Алаудинов приложил видео зачистки Борок.

Ранее Алаудинов заявил, что пленные рассказывают о «полной дезорганизации» в рядах ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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